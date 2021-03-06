Загадка поддельной гробницы в египетской Долине Царей

06.03.2021, 7:40, Разное

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16 лет назад в знаменитой египетской Долине Царей, в которой когда-то нашли гробницу Тутанхамона, было обнаружено очень странное запечатанное захоронение, в котором находились гробы и все атрибуты для мумификации тел, вот только не было самих тел.

На западном берегу реки Нил в Египте, прямо напротив города Луксор, находится пыльная долина, называемая Долиной царей, также называемая Долиной врат царей.

Хотя на первый взгляд это может показаться просто засушливым скалистым участком земли, здесь находится огромный некрополь древних гробниц, которые служили местом захоронения многочисленных фараонов и знати в период с 16 по 11 век до н.э., самым известным из которых является гробница царя Тутанхамона.

Долина царей содержит 64 известных гробниц и захоронений различных форм и размеров, и считается, что еще существует множество других гробниц, еще не раскопанных и скрытых, что делает ее настоящей сокровищницей информации о верованиях и погребальных обрядах древнего Египта, а также археологических артефактах.

Это также место множества тайн и загадок, и одна из новых раскопанных гробниц оказалась весьма странной.

В 2005 году группа американских археологов из Университета Мемфиса под руководством доктора Отто Шадена проводила раскопки руин поселка рабочих времен 19-й династии, который находился у входа в гробницу под названием научным KV10. Продолжая раскопки под палящим солнцем пустыни, они совершенно случайно обнаружили ранее неизвестную вертикальную шахту, ведущую прямо внизу, в вечную тьму.

Это было довольно странное открытие, поскольку в прошлом эти останки хижин рабочих неоднократно исследовались, и никто никогда не упоминал существующую здесь шахту, а это значит, что все предыдущие экспедиции каким-то странным образом пропустили ее.

Команда Шадена сразу поняла, что это что-то особенное, что они обнаружили нечто новое, но были вынуждены отложить углубление в тайну, потому что сезон раскопок как раз подходил к концу.

Когда на следующий год раскопки возобновились, команда смогла пройти вниз по шахте на 5 метров и проход привел их к массивной двери из каменных блоков, которая, судя по ее виду, казалось, никогда не открывалась с момента ее установки, и за которой, как считалось, находилась новая гробница.

В то время это было поистине захватывающе, так как это должна была быть первая новая гробница, найденная в Долине царей после исторического открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году. Поэтому, когда дверь была открыта, команда была полна удивления относительно того, что лежит за ее пределами. То, что они обнаружили, было столь загадочным, что они едва ли могли это предвидеть.

Когда дверь в новую гробницу, получившую номер KV63, наконец открылась, выяснилось, что она ведет в простую известняковую камеру размером четыре на пять метров с простыми белыми отметками на стенах. В комнате были обнаружены 28 огромных сосудов для хранения с оттисками глиняных печатей и семь гробов, один из которых, казалось, был размером с ребенка.

Удивительно, но гробы и кувшины были обнаружены полностью запечатанными, что является редкостью в Долине царей, поскольку большинство гробниц, обнаруженных в наше время, были открыты и ограблены еще в древности.

На некоторых из этих таинственных гробов были положены сверху желтые погребальные маски, а на других – черные погребальные маски, а также некоторые надписи, в том числе имя, которое использовала жена Тутанхамона, Анхесенамун. Действительно, это, плюс архитектурный стиль и найденные фрагменты текста предполагали, что камера была современна временам Тутанхамона.

Это была невероятная находка, и многие размышляли о том, кто содержался в этих гробах и каково их значение, поэтому, когда гробы были открыты, это было крупное событие, которое они даже транслировали по телевидению.

Тем не менее, никто из археологов не ожидал того, что нашли внутри.

Когда гробы были открыты, выяснилось, что в них вообще не было человеческих тел. Вместо этого они содержали эклектичную смесь мумификационного оборудования, включая куски битой керамики, камни, грязевые печати, соли, мотки ткани, дерево и порошок, используемый для сушки трупов, называемый натроном.

Один из гробов содержал отпечаток тела на дне, но без останков самого тела, а в гробе размером с ребенка находился лишь другой, меньший гроб, покрытый листом розового золота, а также пять подушек.

Что все это значило? Осмотр всех сосудов показал, что они содержали мешанину из таких вещей, как натрон, дерево, семена, ракушки, углерод, различная керамика, кости мелких животных, фрагменты папируса, грязевые поддоны, грязевые уплотнения и кусочки шпагата или веревки.

Все эти предметы были очень тщательно запечатаны и размещены в сосудах, а размещение гробов и тщательность, с которой они были запечатаны, указывали на то, что это была не просто свалка для разного хлама. У всего этого была намеренная цель, но какая? Никто не мог понять.

Было высказано несколько теорий. Во-первых, было предположено, что это было масштабное фальшивое захоронение, чтобы обмануть грабителей захоронений. Однако, ирония заключалась в том, что эта гробница была одной из немногих, которую грабители вообще не тронули. Знали ли они сразу, что гробница фальшивая? Или они просто не смогли найти ее?

Другая гипотеза предполагала, что это, возможно, была студия бальзамирования и хранилище, которое, вероятно, использовалось родней Тутанхамона для подготовки его захоронения, что происходило где-то между 1337 и 1334 годами до нашей эры.

Однако это все домыслы, и на самом деле до сих пор никто не знает, каково реальное предназначение этой "пустой" гробницы и почему любой из описанных выше материалов был тщательно помещен в гробы и аккуратно запечатан, а гробы после сверху были не менее тщательно украшены золотистыми и черными масками.

В 2006 году при исследовании в одном из пустых гробов были найдены следы, свидетельствующие, что когда-то в нем действительно содержались останки человека. То есть эта находка не подтверждала версию о намеренной подделке. Однако, для чего в гроб на некоторое время клали человеческое тело и куда его потом забрали, осталось неизвестным. Загадка этой гробницы в итоге добавилась к длинному списку тайн и загадок без ответа, связанных с древним Египтом.