Россияне стали чаще вступать в брак и реже разводиться

06.03.2021, 7:28, Новости дня

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Количество зарегистрированных браков в РФ в январе 2021 года выросло на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а разводиться, наоборот, стали реже, следует из данных Росстата.

При этом число желающих вступить в брак выросло в большинстве регионов страны – в 71 из 85. В лидерах оказалась Белгородская область, где число зарегистрированных браков увеличилось в 1,6 раз – с 320 до 500. Выросло число браков и в Орловской (прирост на 37,5%) и Челябинской (на 33,8%) областях, в Мордовии (на 33,1%), Карелии и Калининградской области (на 30,7%).

Больше всего браков в январе 2021 года заключили в Москве и Краснодарском крае (по 4105), Московской области (3050), Санкт-Петербурге (2262), следует из материалов, опубликованных на сайте Росстата.

Число разводов в январе значительно уменьшилось. По сравнению с январем 2020 года на 17,6%, по сравнению с декабрем 2020 года – на 29%.

Отмечается, что в январе по сравнению с декабрем 2020 года число разводов снизилось во всех регионах за исключением Тывы. По сравнению с январем прошлого года число разводов упало в 75 регионах.

Наибольшее падение числа разводов зафиксировано в Карелии – на 33,8%, с 228 в январе 2020 года до 151 в январе 2021 года. В Ленинградской области количество разводов сократилось на 31,9%, в Бурятии – на 30,5%, в Тамбовской области – на 30,4%, в Курской область – на 30,1%.

Наибольшее число разводов в январе 2021 года зафиксированы в самых крупных регионах страны: в Москве – 3 348, Московской области – 2 366, Краснодарском крае – 2 021, Санкт-Петербурге – 1 771, Свердловской области – 1 380, Челябинской области – 1 168, Башкортостане – 1 101, Татарстане – 1 075 и Ростовской области – 1 066 разводов.

По данным Росстата, в январе 2021 года снизился и показатель младенческой смертности в стране: на 1,3% по сравнению с январем 2020 года и на 6,1% по сравнению с декабрем прошлого года.

Напомним, число разводов в октябре прошлого года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1.7%, а число браков – на 1.9%.