Появились сообщения о высылке Россией и Францией дипломатов

06.03.2021, 7:28, Новости дня

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СМИ утверждают, что РФ и Франция в конце 2020 года якобы выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны.

По версии издания Les Echos, российский дипломат был заподозрен в шпионаже. Газета утверждает, что «одного из руководителей экономического отдела посольства РФ в Париже застали в момент совершения акта шпионажа». В итоге «Франция его выслала», а «Россия пошла на симметричный шаг», но «публично об этом обмене высланными дипломатами не сообщалось». В посольстве Франции в Москве и в российском внешнеполитическом ведомстве отказались комментировать информацию Les Echos, пишет «Коммерсант».

Отметим, что высылки российских дипломатов в последнее время стали нередким событием. 18 декабря МИД Болгарии объявил о высылке российского дипломата по обвинениям в шпионаже. В ответ Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата. Кроме того, в декабре Россия выслала двух сотрудников посольства Колумбии в Москве в ответ на высылку двух российских дипломатов из Колумбии. Летом Россия объявила персоной нон грата австрийского дипломата в качестве ответной меры на аналогичный шаг Вены.