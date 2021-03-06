 

США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19

06.03.2021, 7:28, Новости дня
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Вашингтон обеспокоен тем, что РФ и Китай используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что РФ и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», – приводит ее слова передает «Интерфакс».

Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами.



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