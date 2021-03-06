 

В Омске модернизируют отгрузку топлива с причалов

06.03.2021, 7:22, Новости дня
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Сотрудники нефтеперерабатывающего завода в Омске сообщают о внедрении новой системы управления отгрузкой продукции. Нефтепродукты быстро и точно перегружаются из резервуаров с причала на суда. При этом сведены к минимуму человеческий фактор и возможные потери.

Омский нефтеперерабатывающий ежегодно отправляет по реке до 300 тысяч тонн бензина, дизельного топлива, а также иных нефтепродуктов, отмечают в компании. Новая система управления отгрузкой делает процесс более безопасным и эффективным.

Потребители продукции данного нефтеперерабатывающего предприятия находятся в радиусе нескольких тысяч километров. Топливо везут даже на Чукотку по рекам Иртыш и Обь, а далее по Северному морскому пути.



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