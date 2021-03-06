 

В Microsoft разрабатывают операционную систему Windows следующего поколения

06.03.2021, 7:22, Новости дня
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Один из руководителей компании Microsoft Панос Панай сообщил журналистам, что в данный момент ведется разработка Windows нового поколения.

Менеджер пока отказывается комментировать подробности, однако он заявил, что воодушевлен новой разработкой. По его словам, команда Microsoft постоянно повышает качество самой популярной в мире операционки, которой уже пользуются миллиарды человек по всему миру.

Windows нового поколения принесет пользователям новые функции и новые возможности. Скорее всего, для пользователей разработчик приготовит не один приятный сюрприз. Но подробнее об этом можно будет узнать только в день презентации, до которого сотрудники Microsoft обещают хранить молчание.



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