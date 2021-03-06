 

Италия сочла неприемлемыми задержки поставок вакцин в ЕС

06.03.2021, 6:38, Новости дня
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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал недопустимыми задержки поставок в Евросоюз вакцин от коронавируса и объяснил отказ дать разрешение на отправку в Австралию препарата британско-шведской компании AstraZeneca.

«Фармкомпании не успевают поставлять объемы вакцин, которые гарантировали ЕС. Не только Италии, а всем странам сообщества. Эти задержки недопустимы», – отметил Ди Майо.

Министр отметил, что в настоящий момент по Европе распространяется британский штамм коронавируса, что вызывает обеспокоенность в связи с ростом заражений. «Есть европейское положение, в котором говорится, что страна может по согласованию с Еврокомиссией предложить заблокировать экспорт вакцин в малоуязвимые (с эпидемиологической точки зрения) страны. В связи с этим и по согласованию с европейскими структурами мы не разрешили экспорт 250 тыс. доз (вакцины AstraZeneca в Австралию)», – добавил он.

Ди Майо отметил, что такое решение итальянских властей не было «враждебным актом по отношению к Австралии», передает ТАСС.

В четверг стало известно, что власти Италии отказались дать разрешение на отправку в Австралию препарата британско-шведской компании AstraZeneca, и Еврокомиссия поддержала решение Рима.

Ранее сообщалось, что власти Италии собрались подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech. Кроме того, на этом фоне в Италии вырос интерес к российскому препарату «Спутник V».



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