 

США продлили санкции против Ирана

06.03.2021, 6:38, Новости дня
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Американский президент Джо Байден продлил санкции, введенные против Ирана в 1995 году, сообщила администрация США.

В подписанном главой американского государства документе Иран обвиняется в «распространении» оружия и «разработке ракет», а также «других асимметричных и обычных вооружений»; заявляется о «сети региональной агрессии» и «поддержке террористических группировок» Тегераном. Кроме того, США недовольны «пагубными действиями Корпуса стражей исламской революции и его подручных». Все это, по мнению Байдена, «продолжает быть необычной и экстраординарной угрозой нацбезопасности, внешней политике и экономике США», передает РИА «Новости».

Напомним, санкции, введенные при президенте Билле Клинтоне, продлевались ежегодно и уже не раз были модифицированы. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты ищут возможности склонить Тегеран к ядерной сделке и готовы сами вновь к ней присоединиться.



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