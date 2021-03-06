США продлили санкции против Ирана

06.03.2021, 6:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский президент Джо Байден продлил санкции, введенные против Ирана в 1995 году, сообщила администрация США.

В подписанном главой американского государства документе Иран обвиняется в «распространении» оружия и «разработке ракет», а также «других асимметричных и обычных вооружений»; заявляется о «сети региональной агрессии» и «поддержке террористических группировок» Тегераном. Кроме того, США недовольны «пагубными действиями Корпуса стражей исламской революции и его подручных». Все это, по мнению Байдена, «продолжает быть необычной и экстраординарной угрозой нацбезопасности, внешней политике и экономике США», передает РИА «Новости».

Напомним, санкции, введенные при президенте Билле Клинтоне, продлевались ежегодно и уже не раз были модифицированы. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты ищут возможности склонить Тегеран к ядерной сделке и готовы сами вновь к ней присоединиться.