Будущим пассажиром «Союза» оказался подданный Японии

06.03.2021, 6:38, Новости дня

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Космическим туристом, которого в декабре российский корабль «Союз» должен доставить на МКС, оказался подданный Японии, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.

Три источника РИА «Новости» заявили, что туристом станет «представитель Японии». Еще один источник сообщил, что для космического туриста заказывается космическое питание из блюд японской кухни. Британский космический эксперт Тони Куин в соцсетях утверждает, что речь идет о японской певице Юми Мацутое. В компании-операторе космического туризма Space Adventures не прокомментировали эту информацию.