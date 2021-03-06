В Японии создали «антивирусную» платежную карту

06.03.2021, 6:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Банковские платежные карты также могут переносить на своей поверхности инфекции. Сообщив это, японские ученые тут же представили новый «пластик» с антивирусным покрытием.

По словам специалистов, в течение короткого промежутка времени с данного материала исчезает до 99% вредных бактерий и вирусов. Фактически она является антисептическим средством, которое предотвращает распространение заразных болезней.

В наше время, когда целые регионы то и дело закрываются на карантин, а миллионы людей отправляются на больничные, такая платежная карта наверняка будет пользоваться большой популярностью, считают разработчики. Антисептические качества карточка не теряет в течение длительного срока.