 

До 2030 года в Европе будут выпускать каждый пятый чип

06.03.2021, 6:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Похоже, что Европейский Союз намерен вернуть высокотехнологическое производство на свою территорию, чтобы избавиться от зависимости от внешних поставщиков. Как стало известно из достоверных источников, до конца нынешнего десятилетия в Европе могут производить 20% чипов, выпускаемых во всем мире.

Речь идет о самых современных техпроцессах, например, 2 нм. Пока таких процессоров не существует, однако уже в ближайшие годы они появятся в массовом производстве, утверждают эксперты.

Аналитики агентства Bloomberg оценивают такие планы как вполне реалистичные. Они также отмечают, что в дальнейшем устаревшая литография уступит место устройствам по техпроцессам ниже 5 нм. Также ожидается удвоение количества высокотехнологических компаний с капитализацией более одного миллиарда долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Байден продлил санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине

02.07 / Новак Джокович поможет сербскому городу в борьбе с коронавирусом

31.07 / Обама раскритиковал Трампа на похоронах Джона Льюиса

19.10 / Airbus примет участие в марсианской программе

10.01 / Бывший британский министр – брексит перешёл в «брексивечность»

05.01 / Глава налоговой Любченко: В Украине на одного работающего – двое с ложкой

06.10 / Сентябрь побил температурный рекорд

05.02 / Байден призвал Россию немедленно освободить Навального

17.01 / Пентагон перебросит на инаугурацию Байдена 25 тысяч нацгвардейцев

31.12 / Научный совет Франции опасается «неконтролируемой» эпидемии после праздников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска