До 2030 года в Европе будут выпускать каждый пятый чип

06.03.2021, 6:32, Новости дня

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Похоже, что Европейский Союз намерен вернуть высокотехнологическое производство на свою территорию, чтобы избавиться от зависимости от внешних поставщиков. Как стало известно из достоверных источников, до конца нынешнего десятилетия в Европе могут производить 20% чипов, выпускаемых во всем мире.

Речь идет о самых современных техпроцессах, например, 2 нм. Пока таких процессоров не существует, однако уже в ближайшие годы они появятся в массовом производстве, утверждают эксперты.

Аналитики агентства Bloomberg оценивают такие планы как вполне реалистичные. Они также отмечают, что в дальнейшем устаревшая литография уступит место устройствам по техпроцессам ниже 5 нм. Также ожидается удвоение количества высокотехнологических компаний с капитализацией более одного миллиарда долларов.