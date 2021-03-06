 

СК возбудил 58 дел по фейкам о коронавирусе в 2020 году

06.03.2021, 5:48, Новости дня
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Российские следователи за 2020 год возбудили 58 уголовных дел о ложной информации о пандемии и коронавирусной инфекции, расследование 31 дела уже завершено, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на заседании коллегии ведомства.

«Проведена большая работа по предотвращению массового распространения ложной информации о пандемии и мерах по борьбе с ней. Пришлось возбудить 58 уголовных дел о таких фактах, по 31 расследование завершено», – цитирует Бастрыкина РИА «Новости».

Глава ведомства напомнил, что в ведомстве в 2020 году был создан отдел, занимающийся нарушениями санитарно-эпидемиологических правил. Сотрудники этого отдела выявляют в мессенджерах фейки о заболевших в РФ коронавирусом для предупреждения паники. За распространение фейков о коронавирусе СК может возбудить уголовные дела по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих). Если по ч. 1 ст. 237 УК РФ распространителям фейков может грозить от штрафа до 300 тыс. рублей до двух лет принудительных работ либо лишение свободы, то вторая статья предусматривает штраф в 10 раз больше.

Так, по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ виновным грозит штраф до 3 млн рублей или в размере дохода за период до трех лет. В качестве альтернативы предусмотрено до 400 часов обязательных работ.



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