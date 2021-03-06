Олимпиаду в Токио решили провести без иностранных зрителей

06.03.2021, 5:48, Новости дня

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Летние Олимпийские игры в Токио, вероятнее всего, пройдут без зрителей из-за границы, сообщили японские СМИ со ссылкой на источники в Организационном комитете игр.

Соответствующее решение будет принято в середине марта на совместном заседании, которое проведут Организационный комитет игр, правительство Японии, власти Токио, руководство Международного олимпийского комитета (МОК) и руководство Международного паралимпийского комитета, передает ТАСС.

Пока не известно, затронет ли ограничение иностранных журналистов, аккредитованных для освещения Олимпиады. Организаторы пришли к выводу, что на фоне возникновения новых мутировавших штаммов коронавируса невозможно будет предсказать развитие ситуации с распространением инфекции и проведение безопасной Олимпиады при допуске болельщиков из-за рубежа станет затруднительным, отмечается в сообщении.

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