Белый дом указал на новую активную угрозу для ПО Microsoft

06.03.2021, 5:48, Новости дня

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала новую угрозу для программного обеспечения Microsoft, которой, предположительно, могли воспользоваться китайские хакеры.

Во вторник Microsoft представила обновление для ПО Exchange Server, так как через это ПО ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем, передает ТАСС.

Псаки заявила, что речь идет о «серьезной уязвимости», у которой могут быть «масштабные последствия». Подчеркивается, что «это активная угроза». Как заявили в Белом доме, «все, кто пользуется этими серверами, в том числе правительство, частный сектор, академические учреждения, должны обновить» ПО. Администрация США «обеспокоена тем, что есть большое количество пострадавших».

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби сообщил, что Пентагон также оценивает свои «сети на предмет наличия каких-либо свидетельств воздействия» через ПО Exchange Server.

Reuters передает, что под угрозой взлома оказались свыше 20 тыс. американских организаций. Полученные данные свидетельствуют о том, что уязвимость в Exchange Server может использоваться для развертывания широкомасштабных кампаний цифрового шпионажа.