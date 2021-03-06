Кредитов не будет

06.03.2021, 5:46, Разное

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46-й президент США Джо Байден открыл свой личный «санкционный сезон» в отношении России.

В Вашингтоне говорят, что сделан только первый ход. И дополняют: мы не ждем ни новой перезагрузки, ни эскалации напряженности.

Параллельно о санкциях объявил Евросоюз.

Джо Байден. Фото: Samuel Corum / Getty Images

Трехсторонние санкции

Санкции введены тремя ведомствами — министерством торговли, министерством финансов и Государственным департаментом на основании нескольких законов. В администрации заявляют: «это только начало». В ближайшие недели объявят о санкциях за кибератаку на компанию SolarWinds, в результате которой были взломаны серверы крупнейших федеральных министерств и частных компаний. Также анализируются на предмет ответных мер (как публичных, так и скрытых) «вмешательство Кремля в американские выборы» и сообщения о денежных премиях афганским талибам («Талибан» объявлен в РФ «террористической организацией») за ликвидацию американских военных.

Но начали с Навального, которого, как убеждены в Белом доме и Конгрессе, сначала пытались отравить запрещенным нервно-паралитическим веществом, а потом посадили в тюрьму за разоблачение коррупции. Как отмечается в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, «мы разделяем озабоченность ЕС по поводу углубляющегося авторитаризма в России…

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Правительство США использовало свои полномочия, чтобы дать четкий сигнал о том, что применение Россией химического оружия и нарушение прав человека имеют серьезные последствия…

Соединенные Штаты последовательно характеризовали правовое наступление на г-на Навального как политически мотивированное, и эту оценку разделяют наши партнеры по G7 и Европейский суд по правам человека. Мы повторяем наш призыв к правительству РФ немедленно и безоговорочно освободить г-на Навального».

Американское министерство финансов ввело санкции против семи человек: первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко (он отвечает за внутреннюю политику, в том числе за деятельность политических организаций, — здесь и дальше формулировки из пресс-релиза Госдепа), главы ФСБ Александра Бортникова, начальника ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко (ответственность за вооружение, включая надзор за запасами оружия и военной техники министерства, за ее уничтожение в рамках выполнения международных договоров) и Павла Попова (ответственный за исследовательскую деятельность и модернизацию вооружения и военной техники), а также — против начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина (был назначен в рабочую группу, чья роль заключалась в противодействии влиянию Навального в российском обществе, в том числе посредством операций, направленных на его дискредитацию). Фигурантам списка запрещен въезд в США, их активы на территории страны должны быть заблокированы.

Министерство торговли внесло в федеральный санкционный реестр 27-й Научный центр Министерства обороны, российские компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб», немецкие фирмы ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie и швейцарскую ChimConnect AG. Cанкции предполагают введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта, реэкспорта и передачи технологий этим компаниям.

Госдепартамент США внес в свой санкционный список еще шесть организаций: Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), который считается местом создания боевого отравляющего вещества класса «Новичок», 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ (также известный как 48-й ЦНИИ, Сергиев Посад); 48-й ЦНИИ им. Кирова; 48-й ЦНИИ, Екатеринбург; 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) в Шиханах Саратовской области и 27-й Научный центр (27-й НЦ) Минобороны России. В 33-м ЦНИИИ, предположительно, и был разработан «Новичок», отмечают в Вашингтоне. Любое лицо, сознательно совершающее значительную сделку с организацией из этого списка, подлежит неминуемым санкциям.

Санкции по законодательству «о нераспространении оружия массового поражения» теперь распространяются на Анатолия Чепигу (Руслана Боширова) и Александра Мишкина (Александра Петрова), которых подозревают в причастности к попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года, а также на ФСБ и ГРУ. Два россиянина, утверждавшие в телеинтервью, что прибыли в английский Солсбери «полюбоваться на местный шпиль», ранее уже числились в санкционных списках США, но по другим основаниям: по закону о противодействии противникам Америки (CAATSA).

Как отмечается в официальном сообщении Госдепа: «Федеральная служба безопасности причастна к отравлению Алексея Навального в августе 2020 года химическим оружием, в частности нервно-паралитическим веществом, известным как «Новичок». ФСБ получила санкцию на участие в отравлении Навального и на хранение химического оружия «Новичок».

Кроме того, в соответствии с «Законом об иностранной помощи» 1961 г. Вашингтон прекращает любую помощь России, за исключением срочной гуманитарной помощи (продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров).

США останавливают продажу оружия в Россию по «Закону о контроле за экспортом оружия» и прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию любых предметов из списка боеприпасов из США. В соответствии с этим же законом прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

Вашингтон отказывает РФ в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций, в том числе со стороны Экспортно-импортного банка США.

Энтони Блинкен. Фото: ЕРА

Американские санкции, по словам Блинкена, принятые в тесной координации с европейскими партнерами и союзниками, вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них Конгресса и будут действовать как минимум один год.

Условия снятия и список исключений

Санкции могут быть сняты только по истечении этого 12-месячного периода, если администрация Байдена подтвердит Конгрессу, что российское правительство выполнило несколько условий, описанных в «Законе о запрете химического оружия»:

предоставило надежные гарантии, что не будет применять химическое или биологическое оружие в нарушение международного права и не будет применять его против своих собственных граждан;

готово разрешить инспекции на местах наблюдателям Организации Объединенных Наций или другим международно-признанным наблюдателям;

готово возмещать ущерб тем, кто пострадал от применения химического или биологического оружия.

Впрочем, американские власти определили, что для интересов национальной безопасности страны «крайне важно» отменить определенные ограничения на иностранную помощь и экспорт. Их немало. Прежде всего, речь идет о межправительственном сотрудничестве в области освоения космоса. Соглашения по коммерческим космическим полетам будут действовать только 6 месяцев. Есть исключения для экспорта в 100% дочерние компании США и других иностранных компаний в России, а также на экспортные лицензии для жителей России, работающих в США. Заявки на получение лицензии, в отношении которых действуют эти исключения, будут по-прежнему рассматриваться в индивидуальном порядке. Полный перечень исключений размещен на сайтах Управления по контролю за оборонной торговлей (DDTC) Государственного департамента и бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли.

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Похоже, здесь помнят об уроке 2018 года, когда санкции, ограничивающие доступ компании «Русал» к мировому алюминиевому рынку с оборотом 140 млрд долларов, нарушили глобальную цепочку поставок алюминия и привели к росту цен на 30 процентов.

Это коснулось производителей банок для газировки, крупнейших горнодобывающих компаний мира и крупных банков, финансирующих торговлю алюминием. Позже эти меры были ослаблены, хотя личные санкции в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски остались, отмечает газета «Вашингтон пост». Теперь «сопутствующий ущерб» от санкций просчитывают заранее — в виде исключений «в интересах нацбезопасности».

В Кремле и на Старой площади обвинения Вашингтона отвергают и обещают «соразмерный ответ». Как пошутил сенатор Джон Маккейн (покойный), когда впервые попал в санкционный список РФ: «Полагаю, это означает, что мои весенние каникулы в Сибири закончились, мои акции «Газпрома» потеряны, а мой секретный банковский счет в Москве заморожен».

Начиная с 2014 г, отмечают здешние СМИ, более 700 россиян и компаний стали объектами санкций США. Обама обещал, что санкции «разорвут экономику в клочья». Знаменитая фигуристка-депутатка выложила тогда в своем твиттере «ответочку» — фотоколлаж: Барак и Мишель Обама удивленно смотрят на банан.

Нынешние санкции не коснулись олигархов и других деятелей из списка, представленного «коллективному Западу» сторонниками Навального, и полны оговорок. Но, как говорит президент Байден, никто никогда не получает все сразу на 100 процентов. Нынешний хозяин Белого дома предлагает: «Не сравнивайте меня со Всевышним. Сравните меня с (его) альтернативой».

Александр Панов

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