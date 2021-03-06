Мнение: О чёрной неблагодарности

06.03.2021, 5:30, Разное

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Про одного человека сказали так. Он не был злопамятным: совершенно не помнил зла, которое причинял другим. Но это ещё полбеды, наверное.

Куда хуже, когда человек совершенно не помнит добра, ему причинённого.

И такие люди у нас есть – сверху донизу. Собственно, их миллионы и миллионы.

Кремлёвский рупор Дмитрий Песков заявил, что не может припомнить, в последнее время какую помощь оказывала Америка России. И вообще, ему, дескать, неизвестно о «какой-то помощи».

Чудак-человек, мог бы поинтересоваться, например, у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Тот, видимо, память ещё не потерял. Менее года назад он заявлял об оказании #США помощи России в борьбе с коронавирусом. Да-да, не #Россия «помогла» Америке, с большой помпой направив туда негодные и опасные аппараты ИВЛ, которые впоследствии пришлось списать в утиль, а Штаты помогли Российской Федерации. Что, впрочем, совершенно не афишировалось.

А вообще-то за последние сто с небольшим лет #Америка минимум четырежды спасала миллионы россиян от голода. Самого натурального голода.

В 1891-1892 гг. экономический и эпидемический #кризис, охватил основную часть Черноземья и Среднего Поволжья – 17 губерний с населением 36 млн человек. Для оказания гуманитарной помощи в США был организован Комитет помощи голодающим (Russian Famine Relief Committee of the United States). Финансирование комитета в основном осуществлялось на общественные средства. Был сформирован так называемый «Флот голода» (Famine Fleet). Первый корабль, «Индиана», доставивший 1900 тонн еды, прибыл 16 марта 1892 года в порт Лиепая на Балтийском море. Второй корабль, «Миссури», доставил 2500 тонн зерна и кукурузной муки, прибыл туда же 4 апреля 1892 года. В мае 1892 года ещё один корабль прибыл в Ригу. Дополнительные корабли также прибывали в июне и июле 1892 года. Общая стоимость гуманитарной помощи, предоставленной США в 1891—1892 гг., оценивается в сумму около 1 млн долл.

Однако если общественность в лице Ивана Айвазовского и Дмитрия Менделеева хотя бы поблагодарила американский народ, то власть постаралась эту историю забыть. Чтобы не портить светлый образ государя-миротворца.

В начале 1920-х голод в Поволжье вспыхнул снова. Американская администрация помощи (American Relief Administration, ARA) взялась за оказание помощи голодающим детям и старикам через сеть собственных пунктов раздачи продуктов питания. Уже к 10 декабря 1921 года продовольствие АРА получали в Самарской губернии 185 625 детей, в Казанской — 157 196, в Саратовской — 82 100, в Симбирской — 6075, в Оренбургской — 7514, в Царицынской — 11 000, в Московской — 22 000, всего же 565 112 детей. А в мае 1922 года АРА кормила 6 099 574 человек, в том числе и взрослых.

Представительства АРА были открыты в общей сложности на территории 38 губерний РСФСР. По оценкам Наркомвнешторга, АРА ввезла в Россию 595 тыс. тонн продовольствия, медикаментов и одежды общей стоимостью 136 млн руб. золотом. Для питания голодающих было открыто более 15 тыс. столовых. В июле 1922 г. пищу в столовых АРА и продовольственный паёк получали 8,8 млн чел., а в августе − 10,3 млн. Впрочем, большевики быстро свернули эту благотворительность, опасаясь роста буржуазного влияния. Спасибо не сказали.

Ну, про гуманитарную помощь начала 1990-х гг., в рамках которой только Россия за 1992-1995 гг. получила 4,5 млн тонн американской продовольственной помощи, можно даже не упоминать. Всё равно эта тема извращена и оболгана кремлёвской пропагандой, а мифы о просроченных консервах прочно засели в головах простых россиян, постаравшихся всё доброе – позабыть.

Но нельзя не сказать о том, что уже при Владимире Путине – сначала в кресле премьер-министра, а затем и президента – #США снова оказали России экстренную продовольственную помощь. Потребность в ней возникла из-за сельскохозяйственного и финансового кризиса 1998 года. Тогда было поставлено 3,3 млн тонн пшеницы, кукурузы, свинины и других продуктов на сумму в 1 млрд долл. в 1999 году и… ещё 1,1 млн тонн зерновых в 2000 году. Чисто для сравнения, валовый сбор зерна в 1998 году составил 48 млн тонн.

И снова — ни слова благодарности в ответ. Зато сколько мифов, что #Россия сама вышла из кризиса!

Пикантная деталь: по условиям соглашения правительство РФ должно было продавать американское зерно в регионах по льготным ценам, перечислив выручку в сумме 352,2 млн долл. в Пенсионный фонд, а 2,3 млн долл. пустить на поддержку российского сельского хозяйства. Впоследствии выяснилось, что основная часть оговоренных сумм по назначению так и не дошла.

Но это уже совсем другая #история…

Которую тоже хочется забыть, да?

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