 

ОНК Москвы проголосовала за исключение правозащитницы Марины Литвинович из состава комиссии

06.03.2021, 4:56, Разное
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Общественная наблюдательная комиссия Москвы проголосовала за исключение Марины Литвинович. Об этом правозащитница сообщила в своем телеграм-канале.

Литвинович уточнила, что вопрос об ее исключении из ОНК поднял один из членов комиссии. Он считает, что правозащитница нарушила закон об ОНК, рассказав в эфире телеканала «Дождь» условия содержания Любови Соболь в ИВС на Петровке, где она находилась по делу о «проникновении в жилище» предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Соболь тогда рассказала Литвинович, что у нее изъяли обувь и защитную маску, а так же допрашивали ночью.

За исключение Литвинович проголосовало больше половины членов комиссии, против выступили семь человек, трое воздержались. Теперь вопрос об исключении правозащитницы будет рассматривать Общественная палата.

«Теперь должен собраться совет Общественной палаты России, они и должны принять окончательное решение. Комиссия инициировала этот вопрос. Я поборюсь, буду доказывать, что закон о ОНК я не нарушала и данных следствия не разглашала», — уточнила «Новой газете» сама правозащитница.

Источник: Новая газета



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