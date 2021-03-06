МИД обещал не дать Лондону отмолчаться по поводу управления российскими СМИ

06.03.2021, 4:08, Новости дня

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Москва не позволит Великобритании избежать диалога относительно утечки документов об управлении из Лондона работой различных СМИ и блогеров в русскоязычном сегменте Сети, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сообщила, что Лондон пока не объяснился по данному вопросу. При этом Захарова подчеркнула, что британской стороне не удастся «избежать диалога», «исповедуя тактику замалчивания и торможения при даче ответа». По линии посольства в Лондоне «будут сделаны» соответствующие представления. «Объясняться надо, объясняться придется», – приводит слова Захаровой ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Лондон не дезавуировал опубликованные документы как не относящиеся к британскому МИДу. Захарова подчеркнула, что Лондон, как следует из документов, «играл именно в российском информационном поле, в том числе с русскоязычными» СМИ, «по такой русофобской, антироссийской тематике и направленности». РФ намерена регулярно напоминать британской стороне о необходимости объясниться.

Захарова указала, что Лондон «сам себя короновал в качестве борца за отстаивание свободы слова», обвиняет Москву в дезинформации и пропаганде, хотя сам не раз попадался на лжи, например, по делу Скрипалей и «белых касок в Сирии».

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин констатировал, что «роль Британии велика» в противостоянии РФ и формировании из нее на Западе образа врага. «Мы каждый день, действительно, читаем гадости в британской прессе в огромном количестве», – приводит его слова РИА «Новости».

Он заявил: «Из нас рисуют врага совершенно на то безосновательно, не приводя никаких конкретных фактов, нас обвиняют во всем, что только можно». При этом в Великобритании «подхватывают и то, что говорит американская пресса и любая другая пресса, потом это переходит как-то на официальный уровень и выкристаллизовывается в виде дебатов в парламенте». «Все это крайне неприятно», – сообщил он.

Напомним, телеканал RT опубликовал материал «Антикремлевские СМИ и блогеры: документы Anonymous указывают на усилия властей Британии по ослаблению влияния России», основанный на утечке документов, предположительно, принадлежащих МИД Великобритании. Из этих данных следует, что Лондон через посредников поддерживает работу различных информационных изданий, в частности, «Медузы» и «Медиазоны», а также сформировал тайную сеть влиятельных персон в русскоязычном сегменте социальных сетей.