 

Украина собралась отделится от энергосистем РФ и Белоруссии в 2022 году

06.03.2021, 4:08, Новости дня
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В 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем РФ и Белоруссии, сообщил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.

Он провел переговоры с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом. По словам Витренко, «процесс синхронизации выходит на финишную прямую». В 2022 году ОЭС «перейдет в изолированный режим работы», а 2023 году ожидается «полная синхронизация» с европейской сетью ENTSO-E, что обеспечит, по мнению украинских властей, демонополизацию рынка.

Витренко признал, что «Украина имеет проблему с поставками электроэнергии из Европы при пиковых нагрузках». Киев «рассматривает возможность расширения, строительства новых генерирующих мощностей, которые удовлетворили бы потребности» страны, передает РИА «Новости».

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России.



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