Главный приз Берлинского кинофестиваля получил румынский фильм

06.03.2021, 4:06, Разное

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Фильм «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» румынского режиссера Раду Жуде получил главный приз «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале. Имя победителя опубликовано на официальном сайте Берлинале-2021.

Социальная сатира о жизни учительницы истории из Бухареста, чье интимное видео случайно попало в интернет, снималось во время карантина. Вся съемочная группа носила маски, включая актеров — так что в кадре они так и остались в них.

По сюжету преподавательница сталкивается с волной осуждения со стороны коллег и родителей своих учеников, лицемерием и истерией.

В этом году из-за пандемии фестиваль полностью проходил онлайн. Темой конкурса стала хрупкость отношений и связей в разорванном по живому, отлученном от привычного течения жизни мире.

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