Мнение: Навальный выдавил Путина…

06.03.2021, 3:46, Разное

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Навальный выдавил Путина… из информационного поля?

«Левада-Центр» провел опрос и выяснил, что 20% россиян главным событием февраля считают суд над Алексеем Навальным.

Еще 18% самыми запомнившимися событиями февраля назвали , протестные акции.

И лишь на третьем месте по важности оказались события, связанные с коронавирусом. Вакцинацию, снижение количества заболевших и снятие ограничительных мер главным событием февраля назвали 13% опрошенных.

А выступления Путина (правда не понятно какие) заметили всего 1% опрошенных. В рейтинге важности речи президента оказалась рядом со спортивными событиями и региональными новостями.

«Леваде» можно верить? Или раз минюст включил организацию в список иноагентов, то и доверять опросам «Левада-Центра» не стоит? На самом-то деле речи Путина считают главным событием февраля не менее 80% россиян?

На снимке: «прокурор Навального» Екатерина Фролова комментирует приговор в отношении Навального. Фотография отсюда

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