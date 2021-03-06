Мнение: Письмо: “Не создавать щипцы на эту тему”

06.03.2021, 3:28, Разное

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Сначала давайте вот это письмо разберем про сексуальный дефолт.

Недавно мы обсуждали формулу красного поля и многие почему-то назвали снижение СЗ партнера способом увеличить свое КП.

Вы чего, народ? Вы же не девушки-плюсы? Как аксиому надо запомнить, что собственный плюс не снижает плюс партнера и не растит его минус. Наоборот. Бывает иногда, что смена своего минуса на плюс уменьшает щипцы, но если вам удается убрать щипцы, сохранив свой минус, у вас намного больше шансов вырастить свою СЗ и свое КП.

Сексуальной стороны это тоже касается. Если вы перестали доить партнера, это хорошо, но если вы при этом сами остыли, это плохо. В том-то и задача – убрать щипцы, но не превращаться в холодную кислятину. Иначе итог будет тот же, но только быстрей.

enjoooy

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Читаю ваш блог 4 года. Благодаря ему, удается налаживать ресурсы и даже иногда оттягивать корону от головы. Очень надеюсь, что мое письмо попадет на разбор.

мне 27 лет, стройная, хожу регулярно в зал. Работаю в хорошей компании, доход выше среднего. Работу свою очень люблю и стараюсь всегда в ней развиваться.

С К. мы познакомились на корпоративе 3 года назад, работаем в одной компании. Мы оказались за одним столом, веселились и много пили. Я сразу увидела, что он женат, но это не помешало мне с ним флиртовать. По дороге домой мы сели рядом и я положила свою руку на его. На утро, проснувшись, подумала, что было весело и забыла об этой истории. К. начал писать, так и закрутился наш роман. Я вообще не смотрела на историю серьезно, я тогда только закончила дефолтные отношения и у меня был безумный прилив энергии, вокруг крутилось много историй, бывший подтянулся и я адекватно оценивала все положение, знала, что от жены он никогда не уйдет.

Но через 3 месяца, он сам написал, что принял решение и уходит от нее. Мы сразу сняли студию и стали жить вместе. Это было провалом. По его состоянию, я понимала, что он скучает, у него начались качели а у нас конфликты. Я вела себя очень эгоистично. Он стал плюсовать, мы съездили в путешествие и после этого сразу расстались. Мне тогда казалось, что это я приняла такое гордое решение, по факту он сам к этому подвел, просто я подставилась жирной точкой и меня и скрутило пополам на всю зиму. Было ужасно плохо, моя подруга тоже переживала расставание и мы беспробудно тусили. Хорошо, что хватило ума не писать ему и не заходить на его страницы.

Тусовки не помогали, на утро становилось еще хуже. В какой-то момент я стала перечитывать все ваши статьи и поняла что нахожусь в яме. Я четко приняла решение выбираться. Отказалась от всех тусовок, записалась на тренировки 4 раза в неделю, к косметологу и мне стало легче. Как только я совсем отпустила ситуацию, реально и честно осознав свои ошибки ,приняв это как негативный опыт- он тут же объявился с предложением попробовать все сначала. Сказал, что он долго думал обо всем, что его крутило после развода и все было неадекватно.

Перечитывая статьи о камбэке, я не торопилась с ответами, у меня тогда были билеты на руках в Турцию на 7 дней. Сказала, что мне надо все обдумать и уехала. На звонки и сообщения не отвечала, тк хотела разобраться в себе и понять вытяну ли я все это.

Вернувшись, посмотрела на него и поняла, что люблю.

(С камбэком сначала нормально получилось. В том смысле, что она не ищеила за ним, быстро прекратила пьяные тусовки и занялась прокачкой имиджа, поэтому поток к ней пошел, фигура подросла, он и так качался, а тут совсем заскучал. Но потом она не удержалась и накормила корону. Если бы не это, ее фокус был бы на нем, нужен ли ему этот камбэк. А у нее фокус оказался на себе и она стала размышлять, нужен ли он ей, и увидев его, решила, что нужен. Как будто это она его бросила и вопрос бы в ее желании. Перепутала чей камбэк, в общем. И поэтому процесс не завершился. Друзья, когда-нибудь вы поймете, что в таких вещах мелочей нет. Локус ваш должен быть четко внутри, а фокус на партнере, только тогда результат будет хорошим)

Мы снова начали жить вместе, он перевез мои вещи обратно в ту студию и мы стали жить.

Он всегда говорил, что к сексу относится спокойно, что особо не получает удовольствие во время и вообще не понимает парочки, которые так зациклены. В наших первых отношениях, в начале, мы много занимались сексом, много экспериментировали, секс втроем по моей инициативе, потом признался что давно об этом мечтал. Думаю у него тогда открылся поток, со мной же и придушился. Когда начали жить вместе, страсть прошла, при этом секс был регулярным, но я поняла, что он с каким-то чувством долга это делает. Я прям почувствовала как в воздухе накалились щипцы.

(Много заниматься сексом – это не поток, эксперименты и секс втроем – тем более. То, что он говорил, что секс не любит, означало, что он не хотел заниматься этим часто, но это совсем не означало, что ему не нравится испытывать сексуальное желание. Это всем нравится, тем более мужчинам. Не нравится, что секса больше, чем желания, но когда есть желание, очень нравится. Щипцы должны исчезнуть, а стимулы остаться)

Поэтому когда мы сошлись во второй раз, я решила снять щипцы, сказав что секс во время нашего расставания, перестал значить для меня так много(это правда). Первое время все было хорошо а потом начался карантин и нас посадили дома. Мы целый год жили вместе, в какой-то момент секс стал все реже и реже. Раз в месяц стал только по моей инициативе.

(Вот это была ее жирная точка в сексе, когда она объявила ему, что секса больше не хочет. Он скучал по ней во время расставания и она нравилась ему именно своей сексуальностью, хотя щипцы ее в сексе не нравились. Но она как и большинство не может отличить свои щипцы и свою сексуальность. Поэтому решив убрать щипцы, убрала и все хорошее. Получились щипцы еще больше как любая жирная точка. Объясните, почему жирная точка – двойные щипцы?)

Но я не переживала на этот счет, я списывала все на то, что мы ушли в дефолт, находясь 24/7 вместе в , мы работали а вечерами вместе гуляли или просто валялись и смотрели сериалы. Энергия вся ушла, секс приелся – привет дефолт. Зная, что для него секс не важен, я вообще не переживала по этому поводу. купила себе вибратор и прекрасно дополняла с его помощью свою жизнь. Думала что я такая мудрая и классная, совсем не доярка.

(Как может быть секс не важен для молодого мужика, да еще такого, который в начале их отношений все время занимался сексом? Если бы у них был ребенок или общее дело, а их связывал только досуг и без секса любовь стала превращаться в просто дружбу)

За этот год мы занялись своим ресурсами. У него росла зарплата, я тоже не отставала. получаем примерно одинаково. Почуяв дефолт, я начал активнее качать свои ресурсы, получила права, повышение на работе, старалась прокачивать имидж и всегда держать себя в форме.

Секс пропал совсем, я поняла что без моей инициативы, движений с его стороны нет и забила окончательно, лишь бы не создавать опять щипцы на эту тему.

(И здесь она путает вложения и щипцы. Это вот про n(ОЗ) в сексе. Она вообще это убрала, но думала, что убрала щипцы)

И тут вчера, когда я уехала из дома он мне написал:

K: Может поэкспереминтруем? втроем?

Я: Всмысле?

К: мне не хватает женского внимания. надеюсь тебе тоже а то все странно.

Я: не знала что тебя это беспокоит. Но после эксперимента все будет как и было и что это изменит?

К: может да а может и нет

Я: мы просто пытаемся прикрыть то, что у нас оказывается проблемы и такой подход не поможет. Лично мне. Мы можем поговорить о том, чего не хватает тебе и мне, чтобы все вернуть. Или может попробовать закрытую вечеринку, это мне интересно)) могу узнать про приглашения)

К: нет,такой подход мне не нравится

Я: ну на твое предложение я тоже не готова. Получается наши чувства остыли, и ты пытаешься их реанимировать с помощью другой?

К: получается да

Я: Понятно. К. Ты меня правда не любишь?

К: такой вопрос актуален в 5 классе

Я: мне кажется вопрос очень простой

К: в жизни так не работает.

Я: можешь описать свои чувства ко мне? я хочу понять, что мы реанимируем.

К: У меня к тебе нет претензий, мне с тобой нравится жить и ты меня не раздражаешь

Я: ты видишь со мной семью в будущем? общий быт?

К: пока что только общий быт. Мы живем как пиздатые соседи, мы не трахаемся. я думал секс может все вернуть, что я предприму? у тебя ко мне влечения давно нет и я перестал тебя хотеть.

Я: в целом ты ответил на все мои вопросы, в любом случае спасибо за честность.

К:в моем понимании спокойная жизнь с тобой это жизнь без мозгоебли но с еблей и для этого не хватает только секса. Но если в твоем понимании это семья – то наверное смысла спасать нет.Если ты думаешь что мы притерлись на карантине и ты не можешь здраво рассуждать я могу уехать к родителям на пару недель.

Я: не надо тебе никуда уезжать, это твоя квартира. Я возьму ключи от квартиры подруги и поживу у нее какое-то время. Подумаю.

К:ок

(Этот интересный диалог предлагаю разобрать вам. Но если вы не справитесь, я вам помогу. Парень – между рыбой и нерыбой, автор – рыба, но когда ее качает, – ниже. Разбирайте, в чем тут конфликт, чего хочет герой, чего автор, и что за ситуация в поле получилась)

Помогите, пожалуйста, трезво оценить ситуацию. Это причина притянутая за уши? По факту, пробыв вместе 2 года, он не видит семьи- какие тут шаги. Как выйти из этой ситуации красиво?