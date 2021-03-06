 

ВОЗ озабочена кризисом доверия к вакцинации от коронавируса в мире

06.03.2021, 3:18, Новости дня
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Если вакцинация от коронавируса по всему миру провалится, то это катастрофически повлияет на все другие программы иммунизации, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«То, что мы видим сейчас по всему миру, по всем странам, – это кризис доверия. Это кризис доверия между населением и государством. Мы очень озабочены, потому что, если сейчас провалится по всему миру вакцинация против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации. Так что теряем самую главную интервенцию, вмешательство, которое нам позволяет бороться против инфекционных заболеваний»,– цитирует ТАСС Вуйнович.

По ее словам, на доверие влияет четыре главных элемента: прямая коммуникация с населением, источник информации, с помощью которого оно формирует свое мнение, окружение и пример властей, правительственных органов и врачей. Вуйнович отметила, что население будет больше доверять вакцинации, если увидит своими глазами, что эту процедуру проходят и врачи, и политики.

Кроме того, Вуйнович указала на необходимость категоризации населения, чтобы узнать самое главное – кто не доверяет. Вуйнович также отметила «солидный план иммунизации России».

Ранее в РФПИ сравнили число вакцинировавшихся от коронавируса россиян и британцев. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.

Так, Дмитриев рассчитывает, что к июню около 40 млн граждан страны привьются «Спутником V». Он подчеркнул, что доверие к препарату растет, поскольку у него нет побочных эффектов, и он не провоцирует аллергию.



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