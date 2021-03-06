Власти Индии пригрозили арестовать сотрудников Facebook, WhatsApp и Twitter

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06.03.2021, 3:18, Новости дня
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Власти Индии угрожают сотрудникам Facebook, WhatsApp и Twitter арестом в связи с ситуацией с протестами фермеров в стране, сообщают источники.

Недовольство властей страны вызвано отказом компаний удовлетворить запросы правительства о предоставлении данных и удалении контента. Как пишет Wall Street Journal, в некоторых предупреждениях упоминаются конкретные сотрудники компаний из Индии, которым грозит арест, передает РИА «Новости».

В WhatsApp заявили, что компания выполняет запросы, соответствующие международным стандартам и учитывающие «права человека, надлежащую правовую процедуру и верховенство закона». В Facebook заверили, что действуют «в соответствии с законодательством» и «условиями обслуживания». В Twitter обещали отстаивать фундаментальные принципы открытого интернета. Wall Street Journal считает, что есть угроза для будущего компаний на рынке Индии, который является ключом к их глобальному росту.

В Индии с конца 2020 года десятки тысяч фермеров протестуют на окраине Нью-Дели. Поводом для протестов стали законы, которые позволяют земледельцам самостоятельно заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая и торговать вне государственных рынков. Участники протестов считают, что такие шаги разрушат систему закупки зерна по гарантированным ценам и приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями.

18 февраля руководство социальной сети Facebook решило ограничить возможность распространения новостей на территории Австралии из-за нового медиакодекса, который в скором времени могут принять в стране для защиты местных медиакомпаний. В итоге власти Австралии решили уступить Facebook и согласились пойти на ряд изменений.



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