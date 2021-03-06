 

Мнение: Удар под Аль-Бабом 05.03.2021

06.03.2021, 3:10, Разное
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В результате нового обстрела баллистическими (по ряду заявлений, крылатыми) ракетами выпущенными с сирийской территории, были поражены емкости с горючим к северу от Аль-Баба в районе поселка Тархин, которые были задействованы в нелегальной торговле сирийской нефтью. Это уже 2-й такой удар за последнее время, прозрачно намекающий на существование тенденции, связанной с давлением на нефтяные потоки проходящие через оккупированную Турцией территорию северо-западной Сирии, куда поступает нефть с курдских территорий в Рожаве. Удары демонстрируют, что этот бизнес весьма уязвим.

Источник: Colonel Cassad



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