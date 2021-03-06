Послы G7 призвали Украину реформировать энергорынок

06.03.2021, 3:08, Новости дня

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Послы стран “Группы семи” (G7) на встрече с руководством НАК “Нафтогаз України” обсудили насущную необходимость реформ ради функционирования либерлизованого и конкурентного энергорынка. Об этом 4 марта сообщается на странице группы в Twitter.

“Во время встречи с председателем правления НАК “Нафтогаз України” Андреем Коболевым послы G7 обсудили насущную необходимость реформ и внедрения практик, которые обеспечат условия для функционирования либерализованного и конкурентного энергорынка и совершенствования корпоративного управления в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития”, – говорится в сообщении.



Під час зустрічі з @NaftogazUkraine посли G7 обговорили нагальну потребу в реформах і впровадженні практик, що забезпечать умови для функціонування лібералізованого і конкурентного енергоринку та удосконалення корпоративного управління, згідно зі стандартами ОЕСР. 1/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 4, 2021

Послы отметили, что дальнейшие шаги в этом направлении помогут Украине привлекать инвестиции и выполнять свои международные обязательства.

Подальші кроки у цьому керунку допоможуть залучати інвестиції та виконувати свої міжнародні зобов’язання. 2/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 4, 2021

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания.

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