 

Мнение: Сапожник и конспирология

06.03.2021, 3:02, Разное
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Тот самый – уже легендарный – выпуск передачи про конспирологию на телеканале ОТР с участием Сапожника и Андрея Ковалева. Смотреть всем!

Сергей Переслегин (участник передачи). Заговоры есть, это реальное явление, они даже не скрываются. Вот, например, три врача-онколога составили заговор – известно когда, известно где. Их целью было – резкое сокращение продажи табачной продукции в мире. Теперь мы не можем курить в аэровокзалах, не можем курить ближе 50 м от школ, теперь каждый фильм сопровождается фразой “Здесь имеются сцены курения” – никого это не удивляет. А это – реальное, сильное, заметное, многим людям очень неприятное изменение мира. Которое сделали люди не очень высокого уровня, никогда не прятавшиеся… Они совершенно спокойно договорились об этом – и сделали это. (с 5.53).

Кто знает – о каких “трех врачах” речь?

Источник: Размышления вольного социолога



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