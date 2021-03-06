 

Большегрузам ограничили перемещение по МКАД

06.03.2021, 2:28, Новости дня
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Грузовые транзитные автомобили массой более 3,5 тонны с 5 апреля не смогут передвигаться по МКАД, сообщил департамент транспорта Москвы.

«С 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится. Также изменения не затронут водителей пикапов, зарегистрированных в качестве легкового автомобиля (категория М-1), — пропуска им не нужны», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в начале марта московские власти объявили о намерении ограничить движение транзитных грузовиков весом более 12 тонн по МКАД на постоянной основе.



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