В Киеве на таможне изъяли драгоценный крест, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов

06.03.2021, 2:18, Новости дня

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В Киеве сотрудники таможни изъяли ювелирный крест бренда Theo Fennell, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов. Его стоимость была занижена в 73 раза, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Указано, что посылка следовала из английского графства Кент в Одессу. По декларации в ней должна была находиться “бывшая в употреблении бижутерия” стоимостью £57.

Однако таможенники обнаружили на изделии логотип и усомнились в том, что цепочка с крестиком, украшенные 286 камнями – только имитация драгоценности. Крест отправили на экспертизу.

Специалисты Государственного геммологического центра выяснили, что украшение содержит 100 бриллиантов и 186 рубинов. Только одна цепочка была украшена восемью крупными белыми бриллиантами. Украшение оценили в £4200 (более 160 тыс. грн), что в 73 раз выше заявленной стоимости.

“Интересно, что украшение находилось в простой коробке без опознавательных знаков, а брендовый чехол направлялся отдельным отправлением на адрес того же получателя”, – добавили в пресс-службе киевской таможни.

Украшение класса “люкс” было изъято. Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст.483 (действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/KYIVcustomsUA/posts/3941581365902629

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