 

Во Львове развернут два временных госпиталя для пациентов с COVID-19

06.03.2021, 1:28, Новости дня
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Во Львове развернут два временных госпиталя для больных COVID-19. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

“С членами городского штаба по противодействию коронавирусу проговорили ряд решений, которые нужно принять в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. По показателям последней недели мы видим, что в ближайшем периоде (речь идет о двух-трех неделях) может очень сильно увеличиться количество заболевших COVID-19”, – говорится в сообщении.

Городской штаб также решил:

увеличить дневной стационар в поликлиниках;
коммуницировать с представителями сферы услуг по соблюдению карантина;
обустроить мобильные лаборатории ПЦР-тестирования, в том числе в аэропорту;
усилить работы мониторинговых групп.

9 марта эти решения рассмотрит региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС). 

Мэр Львова Андрей Садовый в Facebook сообщил, что в городе в течение нескольких недель фиксируется значительное увеличение количества тяжелых больных, нуждающихся в госпитализации.

По словам львовских медиков, болезнь начала прогрессировать гораздо быстрее и агрессивнее, отметил Садовый.

“Главной задачей является обеспечить достаточное количество коек с приподнятым кислородом. Сейчас в наших больницах есть 1,3 тыс. мест. Из них 418 уже заняты. На ближайшие недели ставим себе главную задачу – увеличить их количество, насколько это возможно”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/299587111529399

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  По состоянию на утро 5 марта коронавирус в Украине подтвердили почти у 1,4 млн человек, 26 763 заболевших умерли, почти 1,2 млн выздоровели.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

По данным Львовского областного центра общественного здоровья, с начала эпидемии в регионе зарегистрирован 81 221 случай коронавирусной инфекции. От этой болезни скончалось 2317 пациентов, а выздоровело 70 416 человек.

Накануне во Львовской области выявили два генотипа коронавируса – В1 и В11. “Южноафриканский” и “британский” штаммы на территории области пока не обнаружили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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