Помощница главы Центризбиркома Украины уволилась после поста в соцсети о вибраторе

06.03.2021, 1:28, Новости дня

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Помощница главы Центризбиркома Украины по коммуникациям Анжела Яременко, которая ведет блог под псевдонимом Bad Mama, 28 февраля в Facebook опубликовала пост, где рассказала, что на День святого Валентина ей подарили вибратор.

“Все не заладилось с самого начала. Сатисфаер (в дальнейшем рассказе буду звать его по имени) выдал две вибрации, подмигнул красным маячком и больше не подавал признаков жизни”, – отметила она в посте.

Гаджет оказался испорченным, и попытки его “оживить” не помогли.

“Парень говорил: “Не переживай, у него гарантия 15 лет! Даже если расстанемся мы, он, по ходу, с тобой на нормальный такой кусок жизни”, – пошутила Яременко.

Под постом появилось около 1,5 тыс. комментариев, среди которых есть язвительные, шуточные и одобрительные.

“Хорошие сотрудницы ЦВК, страна ржет”, – написал Andrey Net.

Пользователь Витько Гнатюк отметил: “Анжела, вы пережили страшные времена и понесли неистово тяжелые потери от недополученных оргазмов! Мы как народ Украины дико болеем за вашу интимную жизнь, искренне сочувствуем трагедии и надеемся, что этот очень досадный инцидент не станет причиной снижения вашей работоспособности как советницы председателя ЦИК”.

https://www.facebook.com/badmama.com.ua/posts/1558821347660227

4 марта Яременко опубликовала пост, в котором сообщила, что решила уволиться из ЦИК. Она отметила, что многие комментарии были оскорбительными.

“Я написала зарисовку о поломанном вибраторе, и теперь у меня есть сотня комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК. Я не могу говорить о сексе, не могу поднимать острые темы, потому что портрет госслужащего должен быть совсем иным. Скорее всего, госслужащий (кстати, я не являлась им никогда) – это человек с паранойей, что любое его слово обернется против него, сексом с выключенным светом в миссионерской позе и сильным моральным обликом, который диктует казаться “правильным”, – написала Яременко.

Она рассказала, что год назад пришла работать в ЦИК на должность помощника по коммуникациям и смогла построить сильную команду.

“Согласитесь, непростая задача, в условиях того, что даже должностей таких не существует, а потребность в них очень велика. За это время мы не только построили команду, но и изменили язык государственной коммуникации. Просто зайдите на страницы FB или Instagram ЦВК и сравните их с другими государственными органами. Здесь мне добавить нечего”, – сказано в посте.

Яременко написала, что решила уволиться, потому что хочет быть открытой и шутить над тем, над чем хочется. А также из-за того, что команда, которую она создала, должна продолжить работу, “не подвергаясь рискам новых вбросов и атак”.

“И, кстати, мне прислали новый вибратор, сатисфаер таки хорош. А всем, кому печет чувство стыда, скажу, что сублимация в комментариях лишь усугубляет ситуацию, лучше займитесь сексом, это правда полезнее для здоровья. И неважно, это секс с собой или вашим партнером!” – заявила она.

https://www.facebook.com/badmama.com.ua/posts/1561737420701953

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