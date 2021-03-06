“Это даже не толстый намек – это прямой текст”. Климкин уверен, что США ждут санкций против Коломойского от Зеленского

06.03.2021, 1:28, Новости дня

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что введение санкций против бизнесмена Игоря Коломойского и публичное объявление о них от госсекретаря США – политический сигнал от администрации США для украинской власти. Об этом Климкин сказал в эфире программы Радио Свобода “Свобода Live”.

“Я считаю, что это больше, чем санкции в отношении Игоря Коломойского… Я считаю это политическим сигналом”, – сказал он.

Дипломат не исключил, что эти санкции уже действовали какое-то время до объявления о них.

“Я на самом деле слышал о подготовке этих санкций где-то год или даже полтора назад… Эти санкции готовились еще при предыдущей американской администрации, их сейчас доработали и реально сделали заявление”, – сказал Климкин.

По его словам, американская администрация хочет подтолкнуть Украину, чтобы она стала не просто партнером, а союзником США, и посылает украинским властям прямой месседж о том, “что надо заканчивать эти имитации, относительно судебной реформы, относительно деолигархизации, и начинать браться за ум. И, конечно, прекратить кошмарить антикоррупционные институции, которые сейчас борются за свое существование”.

Он уверен также, что США ожидают от президента Украины Владимира Зеленского введения санкций против Коломойского.

“Это такой толстый-толстый намек… нет, даже не толстый намек – это прямой текст. И то, что американцы сделали это прямой текст до контакта на высшем уровне, также многое значит в дипломатической практике. Это классика того, как американцы общаются. И общаются очень-очень понятно”, – считает экс- глава МИД.

По его мнению, американская администрация в своих действиях “готова пойти так далеко, как этого требует противодействие российской агрессии и построение общей истории успехов с Украиной”.

Климкин также пояснил, почему в качестве основания для санкций Госдепартамент указал коррупционные действия Коломойского в качестве главы Днепропетровской области Украины, а не, к примеру, дела “ПриватБанка”. Он подчеркнул, что за основу в санкциях берется то, что можно доказать.

“Если американцы ссылаются именно на это, это означает, что они это могут доказать. Санкции можно обжаловать. Именно об этом периоде есть стопроцентные доказательства на случай, если их будут обжаловать. Это не значит, что нет других фактов, и что позже не присоединят другие истории”, – пояснил Климкин.

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского. Ему, его жене и детям запрещен въезд в США.

Офис президента поблагодарил США “за поддержку деолигархизации”. Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко подчеркнул, что независимо от того, как будут развиваться события с санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится.

Коломойский входит в десятку рейтинга богатейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен занимал восьмую позицию в рейтинге журнала “Forbes Украина” по состоянию на май 2020 года. По оценке журнала НВ на конец октября того же года, он с состоянием $1,18 млрд занимает шестое место в списке самых богатых граждан страны.

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств “ПриватБанка”. Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег “ПриватБанка”. “Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – говорил бизнесмен в августе. На фоне этих событий 10 августа в Киеве активисты требовали экстрадиции Коломойского в США, писали “Буквы”.

К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, “была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в “ПриватБанке” в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы”.

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