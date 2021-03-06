Россия и Иран подписали Соглашение о разведке

06.03.2021, 0:50, Разное

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By Dr. Ardavan Khoshnood March 4, 2021

Мухаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров, изображение предоставлено МИД России

Доклад Центра BESA № 1948, 4 марта 2021 г.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ: За прошедшие годы Исламская Республика Иран пережила ряд серьезных неудач в области контрразведывательной деятельности. В прошлом месяце Иран и Россия, близкий союзник исламского режима, подписали соглашение, которое должно помочь ему в его попытках реформировать контрразведку.

Исламская Республика Иран располагает обширным и сложным разведывательным аппаратом. Его двумя важнейшими разведывательными службами являются Министерство разведки (МВД) и разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Третьей ключевой спецслужбой является Организация по защите разведки КСИР, которая действует независимо от разведывательной службы Корпуса и занимается контрразведкой.

В то время как иранские разведслужбы хорошо оснащены и добились важных успехов (особенно в области радиоэлектронной разведки, или SIGINT), разведывательный аппарат страны испытывает дефицит в отношении контрразведывательных служб и мероприятий или «защиты разведки» как эта деятельность именуется режимом. Три последних провала контрразведки – все они были сокрушительными – касались убийства командующего Силами Кудс генерала Касема Сулеймани в Багдаде, убийства Аль-Масри, номера 2 «Аль-Каиды» на иранской земле и убийства в Тегеране архитектора иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде.

После того, как второй человек в Аль-Каиде, Абу Мухаммад аль-Масри, был убит в Тегеране якобы израильским Моссадом, я утверждал, что слабость контрразведки Ирана заставит режим реформировать свою эту службу. Для этого он, скорее всего, обратится к России и Китаю .

В прошлом месяце, в январе 2021 года, министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф еще раз посетил Москву, чтобы встретиться со своим коллегой Сергеем Лавровым. Зариф побывал в РФ более 30 раз, что свидетельствует о большой зависимости Исламской Республики от этой страны. Что сделало его последний визит значительным, так это подписание странами договора о безопасности.

Лавров заявил ТАСС: «Мы [Россия и Иран] подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в обеспечении информационной безопасности». Он не сообщил подробностей. Иран, однако, сообщил через Информационное агентство Исламской Республики (IRNA), что соглашение предусматривает сотрудничество в отношении «информации, преступлений, совершаемых с использованием информационных и коммуникационных технологий, помощи в технологиях, международного сотрудничества, включая разведку, координацию и необходимое сотрудничество для региональных и международных сообществ, чтобы гарантировать национальную и международную безопасность».

Хотя соглашение якобы направлено на расширение сотрудничества между странами в области кибербезопасности, информационное агентство Tasnim , которое имеет тесные связи с КСИР, заявило: «Глава Организации гражданской обороны Ирана … обнародовал планы совместного сотрудничества, сосредоточив внимание на обмене разведданными, взаимодействии в связи с угрозами и совместной защите». Министерство иностранных дел Ирана заявило в пресс-релизе, что Иран и РФ подписали «Соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности» и что одной из целей этого пакта является «укрепление информационной безопасности».

Хотя информационная безопасность и кибербезопасность являются основными целями соглашения, исследователи разведки хорошо осведомлены о тесной связи между информационной безопасностью и контрразведкой. Многие возразят, что информационная безопасность действительно является главной целью контрразведки (или «защиты разведки», если использовать термин исламского режима). Киберразведка рассматривается многими разведывательными организациями как проблема контрразведки.

Соглашение Иран-Россия не является сюрпризом. Прошло больше года после убийства Сулеймани и шесть месяцев после убийства аль-Масри. У иранских разведывательных организаций было достаточно времени, чтобы проанализировать свой контрразведывательный аппарат, выявить его огромные недостатки и представить свои выводы политикам. Нет сомнений в том, что недавнее убийство Фахризаде, которое поставило режим в затруднительное положение, ускорило этот процесс. Это особенно верно с учетом того, что глава иранской разведки недавно заявил в интервью что убийство Фахризаде было организовано членом иранских вооруженных сил – что, если это правда, указывает на то, что иранская разведка и контрразведка не только плохи, но и скомпрометированы. Режиму нужна помощь в этих областях, и пакт об информационной безопасности между Ираном и Россией может быть его лучшим средством проведения необходимых реформ.

Доктор Ардаван Хошнуд, нерезидент Центра BESA, криминолог и политолог со степенью в области анализа разведданных. Он также является доцентом кафедры неотложной медицины в Лундском университете в Швеции.