 

Москвичей предупредили о повышении цен на эвакуацию машин

06.03.2021, 0:48, Новости дня
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С 5 апреля в Москве стоимость эвакуации автомобилей категории B с мощностью двигателя от 80 лошадиных сил (л.с.) до 250 л.с. обойдется в 6 тыс. 450 руб, информирует столичный департамент транспорта.

«Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как отметили в департаменте, для водителей, чьи автомобили попали на спецстоянку, устанавливаются более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации, при условии, что эвакуация будет оплачена вовремя. «Например, перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 лошадиных сил (л.с.) до 250 л.с. в 2021 году обходится городу в 9 130 рублей. Но для водителей, которые оплатят его в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, цена составит 6 тыс. 450 рублей. А если оплатить ещё до получения машины (так делают 85% водителей), то будет действовать дополнительная скидка 25% – и эвакуация обойдётся в 4 837 рублей», – уточнили в ведомстве.

Ранее в ГКУ «Администратор парковочного пространства» назвали самые часто эвакуируемые в Москве марки машин.



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