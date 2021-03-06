Байден задумался об изменении правил США по нанесению ударов за рубежом

06.03.2021, 0:48, Новости дня

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Глава американского государства Джо Байден считает, что нужно обновить политику использования военной силы США за рубежом, сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.

По ее словам, президент полагает, что «давно пришло время обновить» полномочия «на использование военной силы», которые «существуют уже 20 лет». Как сообщила Псаки, Байден «открыт к разговору о том, как конкретно должны выглядеть масштабы и рамки» его полномочий. Пока соответствующие «дискуссии» с членами Конгресса США проходят в основном «в частном формате».

Комментируя недавние удары в Сирии, Псаки заявила, что «был проведен полный обзор и процесс с точки зрения закона». Белый дом «уверен в наличии полномочий для этого удара с точки зрения закона», передает ТАСС.

Напомним, конституция США дает Конгрессу, а не президенту полномочия объявлять войну. Однако позднее был принят ряд законодательных актов, в соответствии с которым президент может сам задействовать военную силу за рубежом, уведомив об этом Конгресс.

В конце февраля США нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии. инистр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.