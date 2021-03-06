ЕС и США договорились о заморозке пошлин в рамках споров по Airbus и Boeing

06.03.2021, 0:48, Новости дня

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Договоренность ЕС и США о заморозке пошлин, введенных из-за споров в ВТО по Airbus и Boeing, знаменует перезагрузку отношений, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела в пятницу телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Они договорились на четыре месяца заморозить пошлины. Сама фон дер Ляйен отметила, что «это очень позитивный сигнал для экономического сотрудничества на ближайшие годы». Она также предложила Байдену сформировать новое экономические партнерство США и Евросоюза, основанное на общих ценностях и принципах, передает ТАСС.

В октябре 2019 года США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС из-за субсидий для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж ВТО разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов. В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на товары из США в ответ на санкции со стороны Вашингтона. В ноябре ЕС ввел тарифы на импорт из США по делу Boeing.