США ввели санкции против Коломойского, Стерненко подал апелляцию. Главное за день

06.03.2021, 0:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи

Бизнесмену Игорю Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США “в связи с его причастностью к крупной коррупции на посту губернатора Днепропетровской области Украины”, заявили в Госдепартаменте США. Об ограничениях в части банковских операций в заявлении Госдепа ничего не говорится.

Офис президента поблагодарил США “за поддержку деолигархизации”. Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко подчеркнул, что независимо от того, как будут развиваться события с санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится.

Читайте также: “Замечательный подарок Украине на годовщину смерти Сталина!” Соцсети обсуждают санкции против Коломойского

Украина вошла в третью волну COVID-19

Минздрав Украины прогнозирует рост количества заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 до конца апреля.

Только за прошлые сутки в Украине подтвердили более 10 тыс. случаев коронавируса. Винницкую, Николаевскую, Львовскую и Закарпатскую области могут в ближайшее время включить в “красную” зону. В Закарпатской области, по мнению местных властей, ситуация критическая.

В ВОЗ считают, что человечество будет жить в условиях пандемии коронавируса до конца 2021 года, но в отличие от прошлого года, пандемия станет более предсказуемой и управляемой.

Хроники вакцинации

По состоянию на утро 5 марта в Украине сделали более 12 тыс. прививок против коронавируса, в том числе 1 тыс. прививок поставили военным. В мире привито уже более 279 млн человек.

По данным опроса Киевского международного института социологии, делать прививку против коронавируса планируют только 24% украинцев. В то же время за первые несколько дней записи на вакцинацию уже записалось онлайн почти 128 тыс. человек.

Стерненко подал апелляцию на решение о своем заключении

Одесский активист Сергей Стерненко, приговоренный к более чем семи годам заключения по делу о похищении и пытках человека, подал апелляционную жалобу. Она приостанавливает вступление приговора в силу.

ЕС подтвердил исключение Табачника и Арбузова из санкционного списка

Европейский союз опубликовал решение от 4 марта о продлении санкции против восьми бывших украинских топ-чиновников за незаконное присвоение государственных средств. Экс-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника исключили из санкционного списка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что ЕС сокращает санкционный список людей из окружения Януковича, поскольку нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине.

Офис генпрокурора открыл производство в отношении Офиса президента из-за Татарова

Офис генпрокурора по жалобе нардепа от “Голоса” Ярослава Юрчишина открыл производство в отношении Офиса президента Украины. Нардеп заявлял, что ОП отказывал в предоставлении информации о замглавы Офиса президента Олеге Татарове.

Кроме того, суд отказался отменить подозрение, объявленное Татарову.

SpaceX согласилась запустить в космос украинский спутник

Украина предварительно согласовала с американской компанией SpaceX условия контракта о запуске в космос украинского спутника “Січ-2-30 (2-1)”, сообщил народный депутат от “Слуги народа” Дмитрий Наталуха.

Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину

Фигурант дела “украинских диверсантов” Глеб Шаблий, которого более четырех лет незаконно удерживали в России, вернулся домой.

Папа римский впервые в истории приехал в Ирак

За четыре дня своей рабочей поездки папа римский посетит несколько городов, встретится с иракскими священнослужителями, президентом и премьер-министром страны, а также отслужит мессу.

В Украине начали действовать новые правила перевозки детей в авто

Вступил в силу ряд изменения в Правила дорожного движения касательно перевозки детей в транспортных средствах.

Читайте также: Международный женский день – это не про праздник с цветами и подарками, а про длительную борьбу женщин за равные права

—