Марченко рассказал, какие условия должна выполнить Украина для получения транша от МВФ

06.03.2021, 0:38, Новости дня

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Украине необходимо выполнить ряд требований для получения транша от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 5 марта заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online.

“Это требования, которые были в действующей программе. В частности, судебная реформа, антикоррупционная, наведение порядка на рынке газа и электричества, чтобы работали рыночные механизмы, и те основные решения Конституционного Суда Украины, которые повлекли определенные проблемы. Их нужно решить. Мы сейчас работаем над этим, у нас нормальная коммуникация, есть диалог. Я думаю, что в ближайшее время выйдем на какое-то решение”, – заявил Марченко.

Министр отметил, что он не может влиять на вопросы реформирования, но может создать определенное “напряжение” в системе вокруг вопроса. Он отметил, что имеет достаточно аргументов, чтобы убедить в необходимости сотрудничества с МВФ.

“У нас достаточно напряженный год, и мы когда принимали бюджет [Украины], закладывали получение средств со стороны МВФ. Поэтому сейчас нужно не пытаться уйти в сторону, а четко выполнить взятые [перед МВФ] обязательства, возможно, урегулировать какие-то вопросы – и все будет хорошо”, – подчеркнул он.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

25 февраля Джерри Райс заявил, что миссия МВФ считает продуктивными дискуссии с Украиной, но некоторые вопросы остались нерешенными. Среди таких вопросов он назвал усиление управления банковским надзором Национального банка, дефицит бюджета, фискальные риски, а также укрепление системы правосудия. По словам Райса, он ничего не знает о сроках дальнейших переговоров.

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