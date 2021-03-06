Польские пограничники не пустили автобус из Украины из-за инфицированного пассажира

06.03.2021, 0:38, Новости дня

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Автобус из Украины с 26 пассажирами (25 граждан Украины и гражданин Молдовы) 3 марта не пустили в Польшу из-за положительного теста на коронавирус у одного из пассажиров. Об этом сообщает Надбужанский отряд пограничной службы Польши.

Инцидент произошел во время пограничного контроля в пункте пропуска “Ягодин-Дорогуск”. Во время пересечения внешней границы ЕС иностранцы обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19, полученный не позднее чем за двое суток до того, либо пройти после въезда двухнедельный карантин.

Однако гражданин Украины во время проверки документов предъявил положительный результат теста на COVID-19. Инфицированный мужчина сказал, что чувствует себя хорошо и не имеет симптомов.

Из-за возможности заражения коронавирусом автобус со всеми пассажирами изолировали, а затем отправили обратно в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

18 марта 2020 года лидеры ЕС приняли решение о временном закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей стран, в которых снижалось число инфицированных коронавирусом. Список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз, был согласован 26 июня, Украина в их число не вошла. 17 июля из списка вычеркнули Черногорию и Сербию, что было связано с сообщениями о второй волне COVID-19 на Балканах.

Как говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, Европейский союз откроет границы для украинцев, если количество новых случаев в стране не будет превышать 460–480 за сутки.

В декабре представитель Украины при ЕС Николай Точицкий сообщал, что в ЕС пока не обсуждают снятие ограничений на въезд для граждан третьих стран, но ситуация может измениться после распространения вакцинации.

В январе 2021 года Европейская комиссия предложила ужесточить требования для въезда в ЕС.

Некоторые страны начали разрабатывать документ, подтверждающий получение прививок от COVID-19. Такие сертификаты позволят путешественникам не проходить карантин и не предъявлять негативный результат теста на коронавирус.

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