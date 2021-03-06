Саакашвили рассказал, что при помощи разных схем у Украины ежегодно крадут $37 млрд

06.03.2021, 0:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ежегодно Украина из-за коррупционных схем теряет $37 млрд. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online, рассказал бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

“Если бы они вкладывались в экономику,это плюс 15% роста ВВП каждый год”, – сказал он.

Саакашвили показал инфографику, на которой приведены убытки в разных отраслях:

$6 млрд – скрутка ПДВ и конвертации;

$6 млрд – зарплаты в конвертах;

$6 млрд – убытки госпредприятий;

$250 млн грн – лесная отрасль;

$500 млн – “спящие” лицензии на добычу недр;

$500 млн – теневая аренда земли;

$1 мрдр – подакцизные товары;

$3 млрд – коррупция на таможне;

$3 млрд – госзакупки;

$5 млрд – незаконное использование недр;

$6 млрд – офшоры.

Скриншот: “Свобода Савика Шустера”

“Если б не было коррупции в госпредприятиях, государство могло бы в год строить 1700 новых школ или 170 больниц. А сейчас умножьте эту цифру на 30. Где была бы Украина за 30 лет?”, заявил Саакашвили.

Из-за схем в украинской налоговой и на таможне страна ежегодно теряет $8 млрд, об этом заявил генерал-майор налоговой полиции, бывший первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины, экономист Юрий Атаманюк.

—