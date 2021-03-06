Суточный прирост случаев COVID-19 в России составил 11 тысяч

06.03.2021, 0:36, Разное

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За прошедший день в стране подтвердили 11 024 новых случая заражения. Около 12% из них не имеют клинических проявлений болезни. Вылечились 15 464 человека, скончались 462 пациента.

Лидером среди регионов по числу инфицированных стала Москва. Здесь обнаружили 1 757 заболевших. В больницы доставили 761 человека, выздоровели 2 249 горожан, умерли 54 пациента.

Новые случаи выявили еще в 84 регионах. Вторую строчку занял Санкт-Петербург с 983 заразившимися. Тройку замыкает Московская область, где диагноз поставили 750 местным жителям.

В первой десятке также оказались Нижегородская (384 случая), Воронежская (279 случаев), Самарская (273 случая), Ростовская (273 случая), Иркутская (203 случая), Саратовская (189 случаев) области, Пермский край (169 случаев).

Общее количество россиян, заразившихся коронавирусом, сегодня составляет 4,3 миллиона. Полностью выздоровели 3,8 миллиона человек. За весь период пандемии COVID-19 в стране было зафиксировано более 88 тысяч летальных исходов.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, как будет развиваться эпидситуация в России. По его словам, спад заболеваемости продолжится весной и приблизится к минимуму летом. А вот осенью граждан ожидает новая вспышка болезни.