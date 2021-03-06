 

«Из ста кроликов никогда не составится лошадь, из ста подозрений никогда не составится доказательство»

06.03.2021, 0:00, Разное
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Индийский судья процитировал Федора Михайловича Достоевского, чтобы снять обвинения в убийстве против двоих подозреваемых в деле о насилии

02 Mar 2021

Во вторник суд Дели отказался от предъявления  обвинения в убийстве двум  подозреваемым  в деле  о насилии на северо-востоке страны, процитировав  слова  русского писателя Федора Михайловича Достоевского, –   «из сотни кроликов не сделаешь лошадь, а из сотни подозрений не сделаешь  доказательство»”

На заседании Сессионного суда судья Амитабх Рават отказался от попытки предъявить обвинение в убийстве и нарушении  Закона об оружии в отношении 2 обвиняемых – Имрана, известного как “Тели” и Бабу, и сказал, что для  предъявления  обвинения  в  деле  должны быть   какие-то материалы против обвиняемых.

Суд заявил, что «презумпция не может рассматриваться как  форма доказательства  или  свидетельства. В обвинительном заключении  ничего не говорится о предъявлении им обвинений в соответствии с разделом 307 Уголовного кодекса Индии (IPC) или Законом об оружии».

Судья сказал, что Достоевский, в романе  “Преступлении и наказании” написал «из сотни кроликов не сделаешь лошадь, а из  сотни подозрений не составишь доказательство». Таким образом, оба обвиняемых освобождены от преступлений по статье 307. (попытка убийства) IPC & Arms Act.

Полиция Дели заявила, что Имран по прозвищу “Тели” и Бабу были членами незаконной  вооруженной  группы  и участвовали в беспорядках 25 февраля 2020 года возле Maujpur Red Light. Полиция Дели задержала и запротоколировала их  в соответствии с разделами 143/144/147/148/149/307 Уголовного кодекса Индии и разделом 27 Закона об оружии .

Суд отметил, что огнестрельное ранение, как утверждается, было нанесено некоему Рахулу, но он пропал без вести, и его показания также не  были  занесены в протокол.

Полиция, после долгого расследования, пришла к выводу, что Рахул, который, как утверждается, был застрелен бандитами /погромщиками, в  число которых входили обвиняемые, указал неправильный адрес, а также неправильный номер мобильного телефона в своем судебном деле Medico (MLC). .

Суд заявил, что «к тому времени, когда полиция прибыла в больницу, предполагаемая жертва  –  Рахул исчез. Это не значит, что Рахул дал первоначальные показания, а затем исчез. Штат  категорически  заявляет, что полиция никогда не видела Рахула». .

«В таком случае, кто может  сказать, кто в  кого стрелял, чем  и где?», – добавил суд.

Суд также заявил, что предполагаемую жертву полиция никогда не видела. Он никогда не делал никаких заявлений о каких-либо огнестрельных ранениях, о каких-либо бандитах или погромщиках.

Суд также добавил: «Так как же раздел  307 IPC может  применяться  к обвиняемым, когда потерпевший отсутствует даже в полицейском расследовании?. Как установлено  было ли  огнестрельное ранение? Об этом нет ни  слова».

Суд заявил, что есть основания предполагать, что обвиняемые совершили преступление, но оно  не  входит в компетенцию Сессионного суда.

Таким образом, Суд передал дело обратно в Мировой суд для решения вопроса о предъявлении  обвинения в незаконном собрании и других.

Суд попросил Имрана и Бабу отметить их явку в магистратский суд 8 марта.



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