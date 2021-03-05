Сошедшие с рельсов в Хабаровском крае цистерны с нефтепродуктами дали течь

05.03.2021, 23:58, Новости дня

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В результате схода с рельсов цистерн в Хабаровском крае в нескольких из них произошла «капельная течь нефтепродуктов», сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Сообщается, что «произошел сход 17 вагонов в грузовом поезде». В «четырех цистернах грузового поезда обнаружена капельная течь». Для «предотвращения экологического ущерба» проводится «обваловка» для «локализации места разлива». В результате схода вагонов никто не пострадал, экологическая ситуация находится под контролем, угрозы разлива топлива нет, передает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел на перегоне «Дальневосточная – Форель». 10 цистерн опрокинулись. В экстренных службах региона заявляли, что в каждой опрокинутой цистерне – от 61 до 67 тонн топлива.