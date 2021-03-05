 

Сошедшие с рельсов в Хабаровском крае цистерны с нефтепродуктами дали течь

05.03.2021, 23:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В результате схода с рельсов цистерн в Хабаровском крае в нескольких из них произошла «капельная течь нефтепродуктов», сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Сообщается, что «произошел сход 17 вагонов в грузовом поезде». В «четырех цистернах грузового поезда обнаружена капельная течь». Для «предотвращения экологического ущерба» проводится «обваловка» для «локализации места разлива». В результате схода вагонов никто не пострадал, экологическая ситуация находится под контролем, угрозы разлива топлива нет, передает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел на перегоне «Дальневосточная – Форель». 10 цистерн опрокинулись. В экстренных службах региона заявляли, что в каждой опрокинутой цистерне – от 61 до 67 тонн топлива.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Бездомный пытался убить Эминема

05.01 / Путин поручил представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

17.09 / Кличко отказался от поддержки Порошенко на выборах мэра Киева

23.10 / Недорогие модели Volkswagen Jetta показали рекордные результаты продаж

15.09 / Путин поздравил ветеранов российской санэпидемслужбы

18.01 / Посты в приграничной с Турцией провинции Сирии усилены российскими военными

17.10 / Азербайджан сообщил об уничтожении армянской установки «Град»

14.01 / Экс-разведчик КГБ Швец: Со страшной силой шумит только одна протрамповская социальная группа – русскоязычные эмигранты Америки

03.01 / Названы пять главных космических открытий прошлого года

01.01 / Ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска