 

YouTube разблокировал украинский оппозиционный канал

05.03.2021, 23:58, Новости дня
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Украинский оппозиционный телеканал «Перший Незалежний» сообщил, что его трансляция на YouTube-канале «112 Украина» восстановлена.

«На YouTube-канале 112 востановлена трансляция прямого эфира!» – информирует в Telegram «Перший Незалежний».

Напомним, телеканал «112 Украина» сообщал, что заблокирован YouTube под давлением украинских властей. «Перший Незалежний» («Первый независимый») канал создан журналистами попавших под санкции телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Через час после начала эфира они сообщили, что по требованию СБУ отключены от спутникового и кабельного вещания.



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