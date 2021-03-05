Данилов: Распространение российских нарративов – вызов для многих стран

05.03.2021, 23:48, Новости дня

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Украина будет защищаться от любых попыток влияния извне на страну, заявил в интервью агентству “Укринформ”, опубликованном 5 марта, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, кроме “горячей” войны, которую развернула на Донбассе РФ, также идет война информационная, “не менее опасная для любой страны”.

“Распространение российских нарративов по всему миру – это еще один вызов для многих стран”, – отметил Данилов.

В Кремле, оправдывая агрессию против Украины, неоднократно заявляли о якобы защите русскоязычного населения. Поэтому, по словам Данилова, “продвижение русского языка в мире может быть опасным для многих стран”.

“Они могут оказаться в ситуации, когда русскоязычных начнут “защищать” без согласия государства”, – подчеркнул секретарь РНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Как отмечала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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