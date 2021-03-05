Аваков: Я позвонил Фуксу и сказал: “Где деньги?”

05.03.2021, 23:48, Новости дня

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Министр внутренних дел Арсен Аваков отмечает, что одна из версий покушения на мэра Харькова Геннадия Кернеса в 2014 году – “российский след”, но сомневается, что причиной покушения были невозвращенные деньги за сдачу Харькова России. Об этом он сказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

Ранее в интервью Гордону российский политолог Валерий Соловей заявил, что в 2014 году россияне за сдачу Харькова предложили $2 млрд тогдашнему мэру города Геннадию Кернесу, председателю облгосадминистрации Михаилу Добкину и бизнесменам Павлу Фуксу и Юрию Дименту, и даже дали предоплату в размере $500 млн. Когда спецоперция сорвалась, Добкин и Фукс якобы вернули деньги, а Кернес и Димент – нет, за что на них были совершены покушения, в случае Димента – удачно.

Гордон спросил у главы МВД, правдива ли эта история. Аваков сказал, что слышал ее, но не думает, что это правда.

“Я тоже эту историю когда услышал, я позвонил Фуксу и сказал: “Фукс, где деньги? Ты правда брал деньги?” Ну, в общем, я, честно говоря, думаю, что это одна из таких баек. Ну а с другой стороны, одна из версий покушения на Кернеса – это был русский след. Там причин было много, но одна из версий такая”, – отметил он.

Аваков: Когда я был нардепом, ко мне Яценюк подошел и говорит: “Надо – на 10 дней пойдешь главой МВД”. Семь лет сижу. Полный текст интервью Авакова Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Добкин также опроверг версию Соловья и заявил, что теперь его жена спрашивает, “где ее доля”.

Весной 2014 года в восточных и южных регионах Украины, в том числе в Харькове, проходили пророссийские акции протеста. Ситуация в городе обострилась 6 апреля, когда пророссийские активисты захватили облгосадминистрацию.

7 апреля 2014 года сепаратисты объявили о создании “Харьковской народной республики”. В тот же день вечером продолжавшие митинг на площади Свободы сторонники Антимайдана бросили в здание облгосадминистрации “коктейль Молотова”. Начался пожар на первом этаже, через пару часов его удалось локализовать.

8 апреля спецподразделение “Ягуар” провело антитеррористическую операцию по освобождению здания ОГА от сепаратистов.



Дмитрий ГОРДОН

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