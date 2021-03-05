“Много говорили, но мало делали”. Мендель заявила, что Зеленский, в отличие от предшественников, выполняет обещания по борьбе с олигархами

05.03.2021, 23:48, Новости дня

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В течение последних недель президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал готовность решительно противостоять олигархам. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в статье Atlantic Council.

“Менее чем два года назад Зеленского с большим преимуществом избрали шестым президентом Украины, чтобы трансформировать страну. Прежде всего это означало прекращение почти 30 лет доминирования олигархов, которые погрузили Украины в бедность и коррупцию. Зеленский теперь выполняет свои обещания и борется с влиянием олигархов способами, которых избегали его предшественники”, – заявила Мендель.

По ее словам, путем временного возобновления государственного регулирования цен на энергоносители Зеленский смог нивелировать негативное влияние олигарха Дмитрия Фирташа.

“Президент понимает, что для исполнения роли трансформационной личности в украинской истории должен продемонстрировать политическую волю провести настоящие реформы, которые разрушат доминирование олигархов”, – отмечает пресс-секретарь.

Мендель привела в пример введение Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) персональных санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и его супруги, телеведущей Оксаны Марченко, а также связанных с ним телеканалов.

“Как показали события последних недель, Зеленский готов бросить вызов влиянию украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов до политики и медиа. Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизации, но мало делали. Зеленский хочет, чтобы действия говорили за него”, – подчеркнула Мендель.

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. С Медведчуком ее связывали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

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