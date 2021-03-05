“5% – это определенный компромисс”. Гетманцев рассказал о преимуществах налоговой амнистии

05.03.2021, 23:48, Новости дня

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Законопроект о введении о налоговой амнистии, зарегистрированный в Верховной Раде, в первую очередь необходим “для простых граждан”, которые за 30 лет накопили определенные деньги. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online, сказал народный депутат от “Слуги народа”, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

По его словам, это могут быть небольшие накопления или значительные ресурсы.

“Люди накопили их, уклоняясь от налогообложения. Налоговая амнистия дает возможность “выйти в белую”, закончить практику уклонения от налогов и начать свою финансовую жизнь с новой страницы”, – заявил нардеп.

Он подчеркнул, что амнистия – добровольная, она не касается средств, с которых уже уплачены налоги.

“Речь идет только о деньгах, полученных с уклонением от налогов. Если такие деньги есть и есть желание в дальнейшем их использовать без ограничений, необходимо положить их в банк под 5%. Если у человека не деньги, а активы, под 9% можно сделать тоже самое”, – объяснил Гетманцев.

Для граждан предусмотрена сумма в 400 тыс. грн, которую не надо амнистировать.

“Цель амнистии – выведение денег из тени в нашу экономику. Мы хотим, чтобы они работали на своих собствеников и приносили им доход, а не просто лежали под матрасом”, – заявил народный депутат.

Гетманцев рассказал, что украинские законодатели изучили опыт проведения налоговой амнистии в Индонезии и Аргентине. В Индонезии амнистия вывела из тени $360 млрд, а в Аргентине – $117 млрд.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5153 о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, по посчетам Министерства экономики Украины в 2019 году уровень теневой экономики составил 29% от объема официального ВВП, а в I квартале 2020 года – 31%.

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