 

“5% – это определенный компромисс”. Гетманцев рассказал о преимуществах налоговой амнистии

05.03.2021, 23:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Законопроект о введении о налоговой амнистии, зарегистрированный в Верховной Раде, в первую очередь необходим “для простых граждан”, которые за 30 лет накопили определенные деньги. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online, сказал народный депутат от  “Слуги народа”, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

По его словам, это могут быть небольшие накопления или значительные ресурсы. 

“Люди накопили их, уклоняясь от налогообложения. Налоговая амнистия дает возможность “выйти в белую”, закончить практику уклонения от налогов и начать свою финансовую жизнь с новой страницы”, – заявил нардеп.

Он подчеркнул, что амнистия – добровольная, она не касается средств, с которых уже уплачены налоги.

“Речь идет только о деньгах, полученных с уклонением от налогов. Если такие деньги есть и есть желание в дальнейшем их использовать без ограничений, необходимо положить их в банк под 5%. Если у человека не деньги, а активы, под 9% можно сделать тоже самое”, – объяснил Гетманцев.

Для граждан предусмотрена сумма в 400 тыс. грн, которую не надо амнистировать.

“Цель амнистии – выведение денег из тени в нашу экономику. Мы хотим, чтобы они работали на своих собствеников и приносили им доход, а не просто лежали под матрасом”, – заявил народный депутат.

Гетманцев рассказал, что украинские законодатели изучили опыт проведения налоговой амнистии в Индонезии и Аргентине. В Индонезии амнистия вывела из тени $360 млрд, а в Аргентине – $117 млрд.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5153 о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. 

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, по посчетам Министерства экономики Украины в 2019 году уровень теневой экономики составил 29% от объема официального ВВП, а в I квартале 2020 года – 31%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Гончаренко заявил, что Зеленский мог тайно встречаться с Путиным в Крыму. В МИД Украины отреагировали

12.01 / Спасатель объяснил, почему посты в соцсетях не спасут при пожаре

24.10 / В Киеве признали невозможность возобновить производство «Русланов»

15.12 / Остапчук рассказал, как относится к украинским артистам, работающим в России

25.10 / Помпео потребовал от Лукашенко освободить гражданина США Шклярова

29.09 / План европейской помощи Белоруссии увязали с уходом Лукашенко

14.10 / Минюст разъяснил штрафы за растения

19.11 / От COVID-19 умер главный врач областного диагностического центра Черновцов

03.11 / Захарова заявила о неуместности поверхностных рассуждений о причинах теракта в Вене

22.08 / Врачи «Шарите» начали диагностику Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска