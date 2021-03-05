В Москве женщина покусала полицейского

05.03.2021, 23:46, Разное

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В Москве произошло курьёзное происшествие. Жительница столицы покусала патрульного полицейского.

Инцидент произошёл на Ленинградском шоссе. Сотрудники ППС остановили автомобиль, водительница которого совершила административное правонарушение. Когда её повели в служебную машину, женщина оказала сопротивление: она укусила одного из полицейских за руку, а со второго сорвала погон. Нарушительницу задержали, сообщает “Москва 24”.