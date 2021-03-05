 

Россиянам рассказали о способе накопить на достойную старость

05.03.2021, 23:46, Разное
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Пенсионный консультант Сергей Звенигородский рассказал россиянам, как можно накопить денег на безбедную старость. Для этого необходимо инвестировать.

Звенигородский отметил, что не стоит просто откладывать деньги или хранить их в банковских депозитах, поскольку процентная ставка будет ниже инфляции. Эксперт рекомендует пользоваться услугами частных пенсионных фондов, страховых и брокерских компаний, сообщает телеканал “360”.



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