Россиянам рассказали о способе накопить на достойную старость
05.03.2021, 23:46,
Разное
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Пенсионный консультант Сергей Звенигородский рассказал россиянам, как можно накопить денег на безбедную старость. Для этого необходимо инвестировать.
Звенигородский отметил, что не стоит просто откладывать деньги или хранить их в банковских депозитах, поскольку процентная ставка будет ниже инфляции. Эксперт рекомендует пользоваться услугами частных пенсионных фондов, страховых и брокерских компаний, сообщает телеканал “360”.
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